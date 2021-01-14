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محمد سياف - ابو ظبي - واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها حول حالة الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة، وأشار في تقرير لها نشرته بالأمس أن هناك تقلبات في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع المقبل، مؤكدةَ وجود أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة هعلى أغلب أنحاء البلاد.

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة خلال ساعات قليلة على 5 محافظات

وأضافت أن حالة عدم الإستقرار في أحوال الطقس التي تشهدها البلاد تأتي نتيجة التأثر بمنخفض جوي بسطح البحر المتوسط، والذي تنشط معه الرياح الشمالية الغربية بكافة أنحاء البلاد الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الأجواء.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة على البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية وبور سعيد، وبعض المناطق الأخرى من محافظات الدلتا، وأشارت إلى أن المحافظات المذكورة تحت تأثير السحب الممطرة التي تكون غزيرة في بعض الأحيان.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تنخفض بمقدار 6 درجات بمعظم أنحاء البلاد، وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة والتي يصاحبها أمطار على السواحل الشمالية وتمتد إلى الدلتا.