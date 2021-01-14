كريم درويش رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والبزار وكيلا

جدة - نرمين السيد - كما فازت النائبة سحر البزار، بوكالة اللجنة بحصولها على 24 صوتا، وفار النائب وسيم فخرى تواضروس، بوكالة اللجنة بحصوله على 22 صوتا، بينما حصل النائب محمد عزت على صوتين فقط.

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