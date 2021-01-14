الرئيس الزامبى: السيسى يقوم بدور مهم على صعيد خدمة القضايا الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الزامبى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن تقديره للعلاقات الوثيقة التى تربط البلديّن الشقيقيّن وما شهدته الفترة الماضية من تطور فى تلك العلاقات.

كما طلب الرئيس الزامبى من السفير المصرى، إبلاغ تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالدور المهم الذى يقوم به رئيس الجمهورية على صعيد خدمة القضايا الإفريقية، وما يبديه من اهتمام بتطوير العلاقات مع زامبيا فى جميع المجالات.

ووجه الرئيس "لونجو" الشكر للسفير مصطفى على ما بذله من جهد خلال السنوات الماضية لتنشيط العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفى تصريح للسفير أحمد مصطفى عقب لقائه بالرئيس الزامبى، أشار إلى أهمية تطوير علاقات مصر بجميع الدول الإفريقية فى كل المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية وهو ما يعد مكوناً رئيسياً لبرنامج عمل السفارات المصرية فى الدول الإفريقية.

وأضاف، أن اللقاء تطرق لسُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن سواء على صعيد التنسيق السياسى أو تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية إلى زامبيا.