التنمية المحلية: رفع درجة الطوارئ بالمحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد والطوارئ فى الأجهزة التنفيذية فى المحافظات وجميع المواقع خصوصا المتوقع سقوط الأمطار بها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.





وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وكلف شعراوى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

وكشف التقرير الذى تلقاه محمود شعراوى من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بالمحافظات مع انخفاض فى درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ، إذ شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مستوى المحافظة لم ترتق الى تجمعات مياه و جارى الآن العمل على تمشيط ومتابعة أى تراكمات بالشوارع بالمحافظة وجارى المتابعة، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحست الأحوال الجوية.

وشدد شعراوى على ضرورة استمرار المحافطات فى رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كل المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأشار شعراوى إلى ضرورة تكاتف كل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها لسرعة التعامل مع أى موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واتخاذ كل التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتركيز معدات الطوارئ فى المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة واتباع كل الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء وتوفير فرق التدخل السريع.

وطالب الوزير المواطنين فى المحافظات التى تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخى الحيطة والحذر وعدم النزول من منازلهم الا فى حالات الضرورة حرصاً على سلامتهم.

وأكد شعراوى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب ": وهو "01150606783" والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع فيسبوك: بعنوان "صوتك مسموع" www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" والبريد الإلكترونى : "[email protected]".