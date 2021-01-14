لجنة الإعلام .. درية شرف الدين رئيسا والحسينى ومصطفى وكيلين

كما فاز النائب يوسف الحسينى بمنصب وكيل اللجنة بحصوله على 20 صوتا من إجمالى الأصوات 21 وكذلك النائب الدكتور نادر مصطفى، وفاز النائب تامر عبد القادر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.
وكان قد ترشح يوسف الحسينى والدكتور نادر مصطفى والدكتور منى جمال الدين عمر على منصب وكيلى اللجنة.
وشددت الدكتور درية شرف الدين على ضرورة التعاون الوثيق بين أعضاء اللجنة للعمل على إنجاح الإعلام المصرى وكذلك للترويج للاثار المصرية.
وأشارت إلى أن العالم أصبح الأن قرية كونية واحدة وعلى الإعلام المصرى أن يتواكب مع هذه المتغيرات، موجه الشكر لأعضاء اللجنة على اختيارها رئيسة للجنة.
وأوضحت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل العمل فى المجالات الثلاث "الإعلام/الثقافة/الأثار" لدفع قدما بهذه القطاعات بالتعاون مع الحكومة.
وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات من النواب عصمت زيادة ونشوى الدين وداليا السعدنى وبمعاونة أمين اللجنة.
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