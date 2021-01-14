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لجنة الإعلام .. درية شرف الدين رئيسا والحسينى ومصطفى وكيلين

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رانيا ربيع 2021-01-14 15:49 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - فازت النائبة الدكتور درية شرف الدين بمنصب رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى بالتزكية فى انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس.

كما فاز النائب يوسف الحسينى بمنصب وكيل اللجنة بحصوله على 20 صوتا من إجمالى الأصوات 21 وكذلك النائب الدكتور نادر مصطفى، وفاز النائب تامر عبد القادر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

وكان قد ترشح يوسف الحسينى والدكتور نادر مصطفى والدكتور منى جمال الدين عمر على منصب وكيلى اللجنة.

وشددت الدكتور درية شرف الدين على ضرورة التعاون الوثيق بين أعضاء اللجنة للعمل على إنجاح الإعلام المصرى وكذلك للترويج للاثار المصرية.

وأشارت إلى أن العالم أصبح الأن قرية كونية واحدة وعلى الإعلام المصرى أن يتواكب مع هذه المتغيرات، موجه الشكر لأعضاء اللجنة على اختيارها رئيسة للجنة.

وأوضحت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل العمل فى المجالات الثلاث "الإعلام/الثقافة/الأثار" لدفع قدما بهذه القطاعات بالتعاون مع الحكومة.

وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات من النواب عصمت زيادة ونشوى الدين وداليا السعدنى وبمعاونة أمين اللجنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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