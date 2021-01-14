وزير التنمية: بدء الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التنمية المحلية اعتباراً من الأسبوع القادم ولمدة 3 أسابيع، بمركز التنمية المحلية سقارة، الجزء الثانى من دورة (إعداد قادة المستقبل) والتى كان من المقرر تنفيذها فى الخطة التدريبية 2019/2020 لمركز سقارة وتم تأجيلها نظراً للظروف التى حلت بالبلاد إثر جائحة كورونا، ويستفيد من هذه الدورة التدريبية 64 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتطوير أداء العاملين فى الإدارات المحلية ليكونوا موظفين حكوميين محترفين بما يتناسب مع العصر الحديث الذى نعيش فيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن استكمال هذه الدورة التدريبية المهمة تأتى استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وتنفيذاً لاستراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثانى من العاملين بالمحليات، مؤكداً أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، موضحاً أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه خاصة الجزء العملى والذى تضمن زيارات ميدانية ولقاءات لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات والمحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التى قام المتدربون بإعدادها لأهم الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.

ووجه اللواء شعراوى المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة خاصة فى مجال الأزمات والزيارات الميدانية للاماكن المتميزة التى تم تطويرها للاستفادة منها فى تطوير جهات عمل المتدربين، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبى سينفذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الإنسانيات.

وأشار الوزير إلى استمرار التدريب على الموضوعات والقوانين التى تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجى ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وإدارة المشروعات والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع.

وأكد اللواء شعراوى على الأهمية الكبيرة للتدريب فى العصر الذى نعيشه خاصة وأن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعاً بحيث أننا فى حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة، لافتا إلى أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد مركز أعداد القيادات المحلية ومحافظى مصر القادمين بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسؤولين من الطراز الفريد المميز الفريد المميز، خاصة مع التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير وتأهيل المركز ليطبق أحدث النظم فى التدريب فى مختلف المجالات.

أضاف الوزير أن تمكين العنصر البشرى وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز إليها، لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة لديهم.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة فضلاً عن بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT وقام مركز التنمية المحلية بسقارة بإجراء اختبار سلوكى وحاسب آلى ومقابلة شخصية، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالٍ ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد عن 45 عاماً وألا يكون من الشاغلين لمناصب قيادية.