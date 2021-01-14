أيمن أبو العلا يقدم اقتراحا لتنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - قدم أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اليوم الخميس، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اقتراحا بتعديل بعض نصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لتنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة 249 من الدستور وبعض المواد الأخرى.





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