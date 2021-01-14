أمطار خفيفة ومتوسطة.. خريطة الطقس من 15 إلى 19 يناير

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوقعات كالتالى: الجمعة 15 يناير 2021 أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة. أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى بالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة. نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. السبت 16 يناير 2021 أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. الأحد 17 يناير 2021 أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط الإثنين 18 يناير 2021 أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء الثلاثاء 19 يناير 2021 أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد الأربعاء 20 يناير 2021 شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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