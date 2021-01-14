المغازى رئيسا للجنة الشئون العربية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن فوز يسرى المغازى برئاسة اللجنة، وفوز كل من النائبين أحمد فؤاد أباظة وعباس السادات وكيلين، وأحمد مقلد أمينا للسر.





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