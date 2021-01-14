مطار برج العرب يستقبل بعثة المنتخب القطرى لكرة اليد

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار برج العرب الدولى، قبل قليل، بعثة المنتخب القطرى لكرة اليد، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تقام فى مصر الآن وتستمر حتى 31 من يناير الجارى، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.





وقالت مصادر مطلعة بمطار برج العرب الدولى، إنه تم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب فور وصولهم، تمهيدا للمشاركة بالبطولة، التى تستضيفها مصر فى ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

وتضم بعثة المنتخب القطرى 24 لاعبا وفنيا وإداريا وإعلاميين، وكان فى استقبالهم فور وصولهم قيادات مطار برج العرب الدولى.

وكان الاتحاد القطرى لكرة اليد، أعلن قائمة لاعبى المنتخب الوطنى الأول استعدادا للمشاركة بالبطولة وضمت القائمة كلا من محمود أحمد زكى وعمر خالد عبد الفتاح "الأهلى"، وأحمد محمد مددى، ورفائيل دى كوستا كابوتى، وشادى حازم حمدون وفراس مصطفى الشايب "الدحيل"، ومصطفى على الكراد، ودانيال سيرتش، ويوسف الطيب على، ووجدى إبراهيم سنان، وزين الدين بومنجل، وعلى جربا، ومعتصم عبد الواحد محمد "العربى"، وكمال الدين ملاش، وأمين موفق زكار، وجوفو دامجانوفيك، وايلدر ميميسفيتش، وعلى عناد الديرى "الريان"، وأحمد مجدى عبد الرحيم، وحسن عواض مبروك، ومصطفى أمير هيبة "الوكرة"، ومحمد أمين عبيدى، ومروان على ساسى "قطر"، وفرانكس كارول "سبورتيج لشبونة البرتغالى" بقيادة مدربهم الإسبانى فاليرو ريفيرا.

وكان قرعة بطولة العالم أوقعت المنتخب القطرى فى المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات "كرواتيا واليابان وأنغولا" على أن يبدأ مشواره بملاقاة أنغولا غدا الجمعة، ثم يخوض مباراته الثانية مع اليابان يوم 17 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته فى الدور الأول أمام كرواتيا يوم 19 يناير.

وكان الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات تفقد مطار برج العرب الدولى للوقوف على جاهزيته لإستقبال الفرق الرياضية المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد، فى إطار إستعدادات وزارة الطيران المدنى لإستقبال الفرق الرياضية المشاركة بالبطولة ومتابعة جاهزية المطار وإستعداده لمثل هذا الحدث الكبير، وكانت هذه الزيارة للإجتماع مع كل الجهات الخارجية بالمطار للتنسيق والمتابعة للتأكد من تسهيل وتيسير كل الإمكانيات فى سبيل إنجاح إستقبال الفرق الرياضية إستقبال يليق بمكانة مصر، مع الحفاظ على سلامتهم وأمانهم، و التأكد من إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة والمتفق عليها وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وأعلنت شركتى مصر للطیران، وشركة ميناء القاهرة، تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى، والملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة فى مديرية أمن مطار القاهرة.

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة فى البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث يتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة فى البطولة، لإنهاء كل إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.