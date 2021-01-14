جثمان صفوت الشريف يصل مثواه الأخير بمقابر العائلة في مصر الجديدة.. شاهد

وصل جثمان الراحل صفوت الشريف، وزير الإعلام، رئيس مجلس الشوري الأسبق، مثواه الأخير بمقابر العائلة بمصر الجديدة، وسط حشد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ووقف أقارب صفوت الشريف للحظات الأخيرة في بكاء وحزن كبير على فراقه.

وتوفى مساء أمس الأربعاء صفوت الشريف، وزير الإعلام، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى بعد صراع طويل مع المرض حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.

وتدهورت الحالة الصحية لصفوت الشريف فى الساعات الماضية قبل أن يفارق الحياة.

