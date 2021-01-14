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شاهد | تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

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طمأن الإعلامي وائل الإبراشي جمهورة على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب وائل الإبراشي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير ف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

يذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني قال إن مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أكد أن نتيجة العينة الثالثة من مسحة كورونا الخاصة بالإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها منه أول أمس وظهرت نتيجتها منذ قليل.

وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن وائل الإبراشي يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعي ويتم وضعه في الصباح على سرير بدون تنفس صناعي، مشيرا إلى أن وائل الإبراشي أجرى حتى الآن ثلاث مسحات الأولى إيجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية.

وأوضح يوسف الحسيني، أن وائل الإبراشي سيتم بقائه في المستشفى لمدة 5 أيام لحين إجراء مسحة أخرى، مؤكدا أن الإبراشي يعاني من كحة متقطعة، مضيفا أن الأشعة المقطعية التي تم عملها أول أمس على الصدر أظهرت تحسنا في الحالة الصحية له.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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