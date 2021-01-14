المنتخب السويسري يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب سويسرا للمشاركة في البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر وانطلقت فعالياتها مساء أمس، الأربعاء، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل بعثة المنتخب السويسري، وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصوله، وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل البعثة مباشرة إلى صالة الدكتور حسن مصطفي في أكتوبر لخوض مباراة في السابعة من مساء اليوم. وتم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة؛ للتأكد من خلوها من أي عدوى. وتتولى سلطات أمن المطار، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، حفاظا على سلامتهم، ومنعا للاختلاط بهم.

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