شاهد جمال مبارك وإلهام شاهين يشاركان في جنازة صفوت الشريف.. فيديو وصور

حرص جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و الفنانة الهام شاهين على حضور جنازة الراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق.

وتمت الصلاة على جثمان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق في مسجد حسن الشربتلى.

وتوفى مساء أمس الأربعاء صفوت الشريف الرئيس الأسبق لمجلس الشورى بعد صراع طويل مع المرض حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.