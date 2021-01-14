موجز السوشيال ميديا | نقل جثمان صفوت الشريف إلى مثواه الأخير.. تطور الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. رسالة غاضبة من كندا علوش بخصوص فيروس كورونا

طمأن الإعلامي وائل الإبراشي جمهورة على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

حرص زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق علي أن يكون اول الحاضرين في جنازة الراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق.

وجّهت الفنانة كندة علوش رسالة لجمهورها شديدة اللهجة بخصوص فيروس كورونا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن شقق مجهزة للموظفين العاملين بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

تقدمت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بخالص العزاء للراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس، الأربعاء.

نعت الفنانة إلهام شاهين، ببالغ الحزن والأسى، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس، الأربعاء.