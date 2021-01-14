السودان يحيط دول الجوار بتطورات الأوضاع على الحدود الإثيوبية.. ووفد برئاسة كباشي يصل القاهرة

اتفق المجلس السيادي الانتقالي السوداني ومجلس الوزراء السوداني، في اجتماع عُقد أمس، الأربعاء، على ضرورة تقديم إيضاحات لدول الإقليم وأصدقاء السودان بشأن تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة توضيح موقف السودان، إلى جانب تدعيم ذلك بالوثائق والاتفاقيات والمستندات التي تدعم موقف الخرطوم من أزمة الحدود.



الجولات بدأها عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي بزيارة عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا، ونائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى إريتريا، وكانت محطة عضو المجلس السيادي الفريق ابراهيم جابر، التشاد وعضو المجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان إلى المملكة العربية السعودية.

الزيارات تواصلت برفقة وزير الخارجية المكلّف عمر قمر الدين، مدير المخابرات العامة، الفريق جمال عبد المجيد، ووزير الإعلام، فيصل محمد صالح.

وغادر شمس الدين كباشي اليوم إلى القاهرة، عقب نهاية زيارته إلى جوبا، على أن تتواصل جولات أعضاء المجلس السيادي الانتقالي رفقة وزراء من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.