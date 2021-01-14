أحمد بدوى رئيسًا للجنة الاتصالات بمجلس النواب

أكدت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائب أحمد بدوى للجنة الاتصالات بمجلس النواب 2021، عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

هيئة المكتب بلجنة الاتصالات

وأكدت المصادر أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائب يوسف الصاوى والنائب أحمد زيدان ، في مقعدي الوكلاء، ومحمد عبادة أمين السر.

تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.