استقبل السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، و النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفي مدبولي
في مستهل اللقاء، قدم الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التى أولاها له السادة أعضاء مجلس النواب بانتخابه رئيسا للمجلس، معرباً عن ثقته في قدرة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على قيادة دفة مجلس النواب والاضطلاع باختصاصاته، كما أكد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ومؤسساتها العريقة، مؤكداً على توجيهه لأعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع مجلس النواب، متمنياً كل التوفيق والنجاح لمجلس النواب رئيساً وأعضاء في مهمتهم الوطنية الجليلة.
من جانبه أعرب المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن خالص شكره وتقديره رئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكداً الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة كريمة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
دوت الخليج ينشر التركيبة السياسية لهيئات مكاتب لجان برلمان 2021 بدور الانعقاد الأول
جدير بالذكر أن السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي قد تم انتخابه رئيساً لمجلس النواب، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والتى عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة يلتقي المستشار حنفي جبالي ويؤكد:الجلسات الأولي عكست الوجه الحضاري لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.