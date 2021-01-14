تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

أعلن قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس كلًا من حنين حسام ومودة الأدهم، فتايات تطبيق "تك توك" في اتهامهما بالإتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهن، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم

أشارت التحقيقات، إلى ارتكاب المتهمين جريمة الاتجار بالبشر من خلال إستقطابهن للعمل معهن بما يتنافى مع وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية، مستغلين حالتهم المادية وحاجتهن للأموال في جريمتهم.

وكانت قد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع ظهور فيديوهات حنين حسام ومودة الأدهم حينها، لثور ولن تهدأ إلا بعد ظهور الثنائي خلف القضبان لمعاقبتهم كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يكرر ما بدر منهم.

براءة حنين حسام ومودة في إحدى القضايا المنسوبة لهما

الجدير بالذكر، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، وإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.