ملك الأردن وولي العهد يتلقون لقاح فيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تلقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الخميس الموافق 14 يناير، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير الحسن بن طلال، لقاح فيروس كورونا، دون تحديد نوع اللقاح.

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وزارة الصحة الأردنية تصحح ما تم تداوله بشأن لقاح كورونا 2019

وفي سياق متصل نشرت الوزارة تصحيح لصورة تم تداولها ويزعم أنها لمحلول طبي منذ عام 2019، مؤكدة أنها كانت صورة تعبيرية استخدمتها أحد القنوات بدون أن توضح أنها مجرد تعبيرية وليست حقيقة، وعلقت على الصورة قائلة:"الصوّرة المتداولة لمحلول طبّي مُنتَج في شهر شباط ٢٠١٩م ليست لمطعوم كورونا".

رابط التسجيل في لقاح كورونا

فيما أعادت وزارة الصحة الأردنية نشر رابط موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، مطالبة من الجميع مساعدة كبار السن في التسجيل على الموقع ليتلقوا لقاح كورونا.

وزير الصحة الأردني يؤكد انخفاض نسب الإصابة

وكان وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، كشف أمس أن المنحنى الوبائي في تحسن ملحوظ بآخر 7 أسابيع، مؤكدًا أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد انخفض كما انخفض نسبة الفحوص الإيجابية والوفيات أيضًا.

وأوضح أن قدرات المستشفيات الحكومية والمستشفيات القطاع العام في تحسن خاصة بعد ارتفاع عدد الأسرة العادية وأسرة العناية الحثيثة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، لافتًا أن الاجراءات التخفيفية لا تعني انتهاء مخاطر انتشار الوباء.

يذكر أن الأردن بدأت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، أمس الأربعاء، وجاء ذلك بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم"، الصيني، ولقاح "فايزر – بيونتيك" الأمريكي، المضادين للفيروس إلى البلاد.