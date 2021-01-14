أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى: سأبذل قصارى جهدي للقيام بدوري على أكمل وجه

انتخب أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الدكتور هشام حسين، أمينا للسر، في الانتخابات التي شهدها المجلس اليوم لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

فيديو وصور..انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب 2021

وتوجه النائب في تصريحات صحفية عقب إعلان التشكيل النهائي، بالشكر لجميع الأعضاء الذين منحوه هذه الثقة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظنهم في تحمل المسئولية والقيام بدوره على أكمل وجه.

وأشار النائب، إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى تمثل أهمية كبيرة داخل المجلس، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الخدمي للأعضاء، من خلال التوصيات بتنفيذ المطالب اليومية لأبناء دوائرهم.

وأكد هشام حسين، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى، يقع عليه دور هام أيضا في عمليات التشريع، من خلال مناقشة اقترحات الأعضاء بتعديلات قانونية معينة أو تشريعات يتم إحالتها فيما بعد للجان المختصة.