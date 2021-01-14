طريقة حجز موعد فحص كورونا مصر 2021

طريقة حجز موعد فحص كورونا في مصر، أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد إنتشار الموجة الثانية ووصول لقاح فيروس كورونا، فضلًا عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس الذي أهاب العالم أجمع.

يبحث عدد كبير من الموطنين وخاصة الراغبين في السفر إلى الخارج عن طريقة حجز موعد فحص كورونا في مصر، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، الأمر الذي كان من شانه تصدره قائمة الأكثر تداولًا.

طريقة حجز موعد فحص كورونا مصر

دوت الخليج يستعرض من خلال السطور التالية كيفية حجز فحص كورونا إلكترونيًا لإجرائها في معامل وزارة الصحة والسكان، والموعد المحدد له.

خصصت معامل وزارة الصحة المصرية المركزية الرسمية 2021 موقعًا إلكترونيًا يتيح حجز موعد فحص كورونا مصر للراغبين في السفر للخارج لإجراء فحص الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا.

يمكنك الدخول إلى الموقع الالكتروني، وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا، لاستخراج شهادة تؤكد عدم حملك لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بسهولة دون التكدس أمام المستشفيات ومعامل التحاليل، الذي يؤدي حتمًا ولابد إلى خطر التعرض لفيروس كورونا.

معامل وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا

تنتشر العديد من معامل وزارة الصحة المركزية المعتمدة رسميًا بعدما تم تجهيزها لإجراء تحاليل pcr، الكاشف لفيروس كورونا كوفيد 19، والتي يبلغ عددها 27 معملًا مركزيًا، بعدما اجتاح العالم خلال العام الماضي وذلك للراغبين في السفر إلى الخارج طبقا لاشتراطات بعض الدول التي ألزمت الراغبين في السفر إليها بتقديم شهادة صحية تؤكد سلبية مسحة فيروس كورونا قبل دخولهم حدودهم بـ 48 ساعة.

أماكن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة

تتوزع أماكن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة على جميع المحافظات المختلفة، كي تخدم العديد من المواطنين لإجراء فحص الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر، لاسيما في بورسعيد في مستشفى الحميات وفي دمياط في مستشفى الحميات، وفي الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي، في سوهاج بمستشفى أخميم العام، وفي أسيوط في مستشفى الصدر وفي الأقصر مستشفى الحميات، وفي بني سويف المعمل المشترك وفي البحيرة المعمل المشترك وفي الغربية في مستشفى حميات طنطا.



