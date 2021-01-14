بعد رحيله..إلهام شاهين عن صفوت الشريف: عصره كان العصر الذهبي للدراما المصرية

ودعت الفنانة إلهام شاهين وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف والذى توفى في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء الموافق 13 يناير، مؤكدة أنها وزملائها من الفنانين قدموا أجمل الأعمال الدرامية في عهده، والتي أصبحت علامة من العلامات البارزة في تاريخ الدراما المصرية.

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وقالت شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنها عملت في عهده مع كبار النجوم والكتاب والمخرجين، داعية الله عز وجل أن يتغمده برحمته، مستعيدة ذكرياتها مع أشهر أعمالها الدرامية التي تم عرضها في هذا الوقت.

إلهام شاهين عن صفوت الشريف: قدمنا في عصره علامات بارزة بالدراما المصرية

وكتبت شاهين:"الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف و يجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله .. قدمنا في عصره أروع و أجمل الأعمال الدرامية التى أسعدت الوطن العربي كله ..مع كبار النجوم و أهم الكتاب و أقوى المخرجين .. أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية".

عصر صفوت الشريف العصر الذهبي للدراما الذهبية

وتابعت:" لن ينسى المشاهد العربى مسلسلات مثل ليالى الحلمية، أو نصف ربيع الآخر، أو الحاوى أو البرارى و الحامول أو قصة الأمس.. أعمال لكبار الكتاب مثل أسامة أنور عكاشه، ومحمد جلال عبد القوي، وصفاء عامر، ويسري الجندي، و محسن زايد".

وأضاف أسماء كبار المخرجين التي تعاملت معهم:"أقوى المخرجين مثل يحيى العلمي، وإنعام محمد علي، و محمد فاضل و إسماعيل عبد الحافظ، وحسن سيف الدين .. كان زمنا جميلا .. العصر الذهبي للدراما المصرية".

إلهام شاهين عن صفوت الشريف: مدينة الإنتاج الإعلامي كان أكبر إنجاز له

ولفتت لأكبر إنجاز في عهد الراحل صفوت الشريف من وجهة نظرها وقالت:"أكبر إنجاز قدمه لنا معالي الوزير الأسبق هو هذا الصرح العظيم.. مدينة الإنتاج الإعلامي التي تم إفتتاحها بمسلسل البراري، والحامول في الحي الريفي .. والذي تشرفت ببطولته فى التليفزيون بعد أن قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للإذاعه.. فكان أول مشهد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي التى افتتحها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف .. الله يرحمهم جميعًا..سنتذكركم دائما بكل الخير".

ليلى علوي تنعي صفوت الشريف

فيما نشرت الفنانة ليلى علوي صورة للراحل وكتبت عليها:"إنا لله وإنا إليه راجعون ..خالص التعازي لأسرة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق".