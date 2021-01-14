مينا مسعود.. رحلة نجاح عالمية ذات أصول مصرية

مينا مسعود ممثل ومغنى كندي من أصل مصري، اشتهر خلال فترة قصيرة جدًا بعد دور البطولة الذي حاز بها في فيلم علاء الدين الذي صدر عام 2019.

استقرت شركة ديزني على اختيار مينا مسعود كي يلعب دور علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم، والتي أثارت ضجة واسعة في جميع أنحاء العالم.

مسيرة مينا مسعود السينمائية

لعب دور طارق القصار في المسلسل التلفزيوني جاك رايان، كما كان له دور في مسلسل نيكيتا في الموسم الأول، وقام بالمشاركة بالأداء الصوتي في لعبة واتش دوغز 2 ولد مسعود في القاهرة بمصر لأبوين الأقباط الأرثوذكس.

هاجر مينا مع أسرته إلى كندا عندما كان في الثالثة من عمره، قائلًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية: "شعر والداي بأن الأمور تسير أيضًا إلى حد ما بشكل خطير عندما كنت صغيرا.. أرادوا خلق حياة أفضل لعائلاتهم.. لذلك قرروا الهجرة.

ولد النجم العالمي، في 17 سبتمبر 1991، ونشأ مسعود في ماركهام، أونتاريو، حيث حضر St مدرسة الأخ أندريه الكاثوليكية الثانوية.

تأثير التراث المصري على مينا مسعود

أكد مينا، أنه من كبار المعجبين بأفلام الكوميديا المصرية، ففي مقابلة مع البي بي سي، أوضح كيف أن التراث المصري ألهمه كممثل كوميدي، فقد قال: "لقد كبرت وأنا اشاهد أفلام الكوميديا المصرية لكبار الفنانين المصريين مثل إسماعيل ياسين وعادل إمام فطريقة إمتاعهم للجمهور تختلف حيث أنها لا تعتمد علي الكلمات فقط حيث كانوا يعتمدون على لغة الجسد وتعبيرات الوجه وهذا أمر مختلف تمامًا عن الممثلين هنا.

واستطرد حديثه: "لقد لعبت الكثير من الأدوار الكوميدية في أمريكا، ودوري في علاء الدين هو أيضًا دور كوميدى..أعتقد أنني ألعب أدوار الكوميديا بطعم مختلف كما تعلمت من السينما المصرية، وهذا يجعلها جذابة بطريقة مختلفة".

معلومات عن مينا مسعود

اُختير "مسعود" ليكون ممثلًا رسمياً لمصر في مبادرة "تحدث المصرية"، في سبتمبر 2019، وهي حملة هدفها حماية الهوية العربية للمغتربين للمصرين وخاصة الأطفال العرب.

أما عن حياته المهنية بدأ مينا حياته الفنية كممثل عام 2011 عندما ظهر في حلقة واحدة كدور قصير في كل من المسلسلين التلفزيونيين نيكيتا وCombat Hospital .

تم الإعلان عام 2017 أن مينا سيمثل دور علاء الدين في فيلم بنفس الاسم من إنتاج شركة ديزنى.

قال مينا عن الدور: "لقد كنت متحمسًا أن يتاح لي في النهاية فرصة أداء شخصية ليست إرهابية ليس لها دلالة سلبية فهذه الشخصية لها دلالة إيجابية فهو ملهم الفيلم ودور ملهم، لقد كنت متحمسًا أخيرًا أن يكون لى دور في فيلم كهذا. ويقول مينا أنه فيلم مهم للفنانين من أعراق مختلفة في هوليود.

كان مينا يمازح جاي ريتشي بأن علاء الدين سوف يتخطى حاجز المليار دولار في شباك التذاكر.

على سبيل المفارقة، تمكن الفيلم من تخطى حاجز المليار دولار أمريكي في الإيرادات على مستوى العالم.

زيارة مينا مسعود للأهرامات

زار النجم الكندي ذو الأصول المصرية، مينا مسعود، منطقة أهرامات الجيزة، أمس الأربعاء الموافق الثالث عشر من يناير 2021، كجزء من برنامج زيارته إلى مصر، من أجل الترويج للسياحية.

وكان في استقباله وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، ووزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني.

وقال مينا مسعود، إنه يحرص على مشاهدة الأهرامات في كل زيارة له إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه تعد الزيارة الثالثة للمكان وما زال يحتفظ بنفس المشاعر.

وأعرب مينا عن إعجابه الشديد بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن.

وأضاف: "رغم التطور الهندسي الكبير، إلا أن هذا البناء الضخم ما زال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم". واختتم مينا مسعود تصريحاته، قائلًا إن مصر ستظل بالنسبة له أعظم بلد في الدنيا، وزيارته لها أمر واجب على كل من حقق نجاحًا في الخارج: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية". يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود مسلسل ""Reprisal في الدراما، وفيلم "Aladdin" في السينما، حيث شاركه البطولة: نعومي سكوت "Jasmine"، وويل سميث “الجني”.