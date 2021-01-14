غلق كلى لمطلع الدائرى للقادم من أحمد عرابى باتجاه 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا- بنها الحر، فإن الشركة المنفذة ستقوم بالبدء فى أعمال الكشط، ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائرى، وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابى باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية.





ونوهت محافظة الجيزة أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابى باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية وذلك لمدة يوم واحد فقط، وهو يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 ابتداء من الساعة 12 صباحا، وحتى الساعة الـ 6 صباحا فقط. ومن جانبة أشار أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز تحويلة مرورية وهى على النحو التالى:- القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية يسلك الاتجاهات الآتية: (يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة 6 أكتوبر ثم النزول مرة آخرى مباشرة من المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى فى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية) كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابى إتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة. وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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