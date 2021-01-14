أمين سر الاقترحات والشكاوى : سأبذل قصارى جهدى للقيام بدورى على أكمل وجه

جدة - نرمين السيد - وأشار حسين إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى تمثل أهمية كبيرة داخل المجلس، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الخدمى للأعضاء، من خلال التوصيات بتنفيذ المطالب اليومية لأبناء دوائرهم.

وأوضح أن اللجنة يقع عليها دور مهم فى عمليات التشريع، من خلال مناقشة اقترحات الأعضاء بتعديلات قانونية معينة أو تشريعات يتم إحالتها فيما بعد للجان المختصة.