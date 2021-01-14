أخبار مصرية

صور.. محافظ الإسكندرية يتابع سير العمل بمستشفى الحميات لعزل مصابى كورونا

0 نشر
الإسكندرية - هشام وليد 2021-01-14 17:16 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - عقد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من قيادات الصحة بالمدينة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل داخل مستشفى الحميات، للوقوف على كفاءة سير العمل، خاصة أنها إحدى مستشفيات العزل الهامة للمصابين بفيروس كورونا.

وتابع الشريف خلال الاجتماع احتياجات الطاقم الطبى بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أى نقص فى المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهير والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين.

وأكد المحافظ أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا، اقترب كثيرا من الأطقم الطبية، وتلمس كم الضغوط التى عانوا و مازالوا يعانون منها، منذ بداية الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا.

وقدم المحافظ، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، مؤكدا أن البروتوكول العلاجى الذى تقدمه وزارة الصحة لمصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجى متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.

محافظ الإسكندرية يتابع سير العمل بمستشفى الحميات لعزل مصابى كورونا

وفى سياق متصل تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظة الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت عازر من مديرة المستشفى عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية.

وأكدت عازر، حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الاستعدادد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الإسكندرية يتابع سير العمل بمستشفى الحميات لعزل مصابى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا