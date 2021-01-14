صور.. محافظ الإسكندرية يتابع سير العمل بمستشفى الحميات لعزل مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من قيادات الصحة بالمدينة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل داخل مستشفى الحميات، للوقوف على كفاءة سير العمل، خاصة أنها إحدى مستشفيات العزل الهامة للمصابين بفيروس كورونا.





وتابع الشريف خلال الاجتماع احتياجات الطاقم الطبى بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أى نقص فى المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهير والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين.

وأكد المحافظ أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا، اقترب كثيرا من الأطقم الطبية، وتلمس كم الضغوط التى عانوا و مازالوا يعانون منها، منذ بداية الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا.

وقدم المحافظ، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، مؤكدا أن البروتوكول العلاجى الذى تقدمه وزارة الصحة لمصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجى متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.

وفى سياق متصل تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظة الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت عازر من مديرة المستشفى عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية.

وأكدت عازر، حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الاستعدادد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.