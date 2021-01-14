4 وكلاء و6 أمناء سر حصاد تنسيقية شباب الأحزاب بانتخابات لجان البرلمان

جدة - نرمين السيد - وحصد نواب التنسيقية مقاعد بمقعد الوكالة، وهم محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات، ونادر مصطفى لوكالة لجنة الإعلام، وأحمد فتحى لوكالة لجنة التضامن.
وفازوا 6 أعضاء بمقعد أمين السر، وهم كل من مارسيل سمير، بلجنة المشروعات الصغيرة، وأميرة صابر، بلجنة العلاقات الخارجية محمد تيسير مطر، بلجنة حقوق الإنسان، ورشا أبوشقرة، بلجنة الشؤون الإفريقية، وأحمد مقلد، بلجنة الشئون العربية، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية.
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