النشرة المرورية.. لا تسلك البحر الأعظم

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، فى الذروة الأسبوعية اليوم الخميس، يكون لها طابع خاصة، حيث يتوافد المواطنون على مواقف الوجهين البحرى والقبلى، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية إيمان مختار، أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأضاف صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى منطقة محرم بك للمتجه بطريق قناة السويس للمتجه إلى الكورنيش، وبعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، كما تشهد محافظة الغربية أحجام متفرقة فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وتابع صابر، أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة للقادم من طريق طلخا، ومتجه إلى شارع المشاية، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وألمح صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى محور صلاح سالم؛ نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير بمحور الفردوس، وظهور أحجام مرورية بكوبرى السيدة عائشة، بسبب تنفيذ بعض قرارات الإزالة بالمناطق المحيطة، مما نتج عنه إغلاق المسطح الأرضى فى الاتجاهين، ناصحا باستخدام كورنيش النيل أو الملك الصالح، أو محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، فى الاتجاهين، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، مشيرا إلى وجود كسر ماسورة مياه فى شارع ذاكر حسين، بمدينة النصر، وجارٍ العمل على إصلاحه، ناصحا باستخدام محور مصطفى النحاس.

وأشار صابر إلى أن شارع المنيل يشهد بعض الأحجام نتيجة أعمال توسعة وتطوير، ناصحا باستدام شارع عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن شارع الكورنيش يشهد أحجام متفرقة للقادم من معهد ناصر ومتجه للتحرير، ناصحا باستخدام شارع شبرا للقادم من مناطق شبرا.

ولفت صابر إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع البحر الأعظم بمحور المنيب، ناصحا باستخام شارع ربيع الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة؛ لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.