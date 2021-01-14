وكيلا البرلمان يتابعان انتخابات اللجان النوعية

جدة - نرمين السيد - وحرص الوكيلان اللذان يشرفان على العملية الانتخابية بزيارة اللجان، والاطلاع على سيرها، وأسفرت انتخابات أغلب اللجان عن الفوز بالتزكية على مناصب الرئيس والوكيلين وأمناء السر.
ومن المقرر، أن يعود المجلس للانعقاد فى جلسة ثالثة، لإعلان التشكيل النهائى للجان النوعية الـ 25.
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