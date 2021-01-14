تصريحات «المؤخرة».. جنح قصر النيل تحدد 21 فبراير لمحاكمة رانيا يوسف

حددت نيابة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وكان قد تقدم المحامي أشرف ناجى ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا فى دعواه أنه فى إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها فى حوار تليفزيونى مع المذيع نزار الفارس، فى برنامج مع الفارس والذى أذيع على أحد الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.