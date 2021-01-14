على رأس وفد رفيع.. الرئيس السيسي يستقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني وذلك على رأس وفد سوداني رفيع وبحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول «التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجالات، وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة».
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