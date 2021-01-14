ذاكرة الرياض الشعبية على لسان الدكتور عبدالمحسن القحطانى عبر بودكاست "المركاز"

بودكاست "المركاز" من شبكة أربعة وثمانون للاعلام، يستضيف الدكتور الاديب عبدالمحسن القحطاني رئيس نادي جده الأدبي سابقا ليتحدث عن ذاكرته الشعبيه بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

أكدت شبكة أربعة وثمانون للاعلام، أن اللقاء يعد حديثاً مشوقاً لا سيما أنه ارتبط بالذاكرة التاريخية لعاصمة الكيان العظيم المملكة العربية السعودية. وهو الدافع الذى يأخذك إلى بدايات المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه في توحيد المملكة، وقصص الكفاح التي صنعت مجداً تليداً تفخر به الأجيال.

وقالت شبكة أربعة وثمانون للاعلام: تركنا المساحة كاملة للدكتور عبدالمحسن ليطوف بنا فى أجواء سوق المقيبرة والشميسى وشارع الوزير والعطايف والكثير من القصص والحكايات فما أجمله من حديث هذا الذى يطل من خلاله قامة أدبية بحجم الدكتور عبدالمحسن القحطانى ليحدثنا عن الحياة الشعبية فى العاصمة الرياض.. وإليكم روابط اللقاء.. سماعا ماتعا.

وعلى الضفة الأخرى أيضا تبرز أهمية الجانب الشعبى والتراثى المتمثل فى الحكاية الشعبية وتفاصيل الأماكن والأسواق قديما في الرياض والتي حوت الكثير من الأسرار التى ما زالت تسكن ذاكرة الجيل الذى عايشها بكل حب واعتزاز.

كيف تمردت حارات الرياض على سور (دهام ) ! وكيف تكوّن المجتمع السعودي فيها ؟

الدكتور عبدالمحسن القحطاني يروي لـ #المركاز القصة بدءاً من حِلة آل مسعود وصولاً إلى الشميسي و العطايف والعديد من المواقف والحكايات للإستماع :https://t.co/mTqN1ngA8r أو https://t.co/JdyJrC5EpQ pic.twitter.com/DBbe0LdW08— شبكة أربعة وثمانون للإعلام (@84network) كيف تمردت حارات الرياض على سور (دهام ) ! وكيف تكوّن المجتمع السعودي فيها ؟

الدكتور عبدالمحسن القحطاني يروي لـ #المركاز القصة بدءاً من حِلة آل مسعود وصولاً إلى الشميسي و العطايف والعديد من المواقف والحكايات



للإستماع :https://t.co/mTqN1ngA8r



أو https://t.co/JdyJrC5EpQ pic.twitter.com/DBbe0LdW08 — شبكة أربعة وثمانون للإعلام (@84network) January 14, 2021

وجاء لقاء الدكتور عبدالمحسن القحطانى الأكاديمى والأديب المعروف الذى ملأ أوساط الثقافة بدراساته وأفكاره القيّمة فى مجال النقد والأدب الذى يعده ويقدمه المهندس أنس الدرينى حديثا شيّقا يتناول الحياة الاجتماعية فى الرياض قديماً حيث النشأة وذكريات الصِبا.