أهم الأخبار | تشييع جثمان صفوت الشريف.. ضبط المتهمين الهاربين من سجن طنطا.. تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم

نشر موقع "دوت الخليج"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة
بالأسماء.. 10 نواب جمهوريين أمريكيين صوتوا لصالح عزل ترامب
شاهد.. سرادق عزاء صفوت الشريف أمام مقابر العائلة بمصر الجديدة
شاهد جمال مبارك وإلهام شاهين يشاركان في جنازة صفوت الشريف.. فيديو وصور
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق
في الاتجار بالبشر.. تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام 15 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية الاتجار في البشر.. التفاصيل
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