ظهور نادر لـ أحمد عز في جنازة الراحل صفوت الشريف .. فيديو وصور

حرص أحمد عز، رجل الأعمال، علي حضور جنازة الراحل صفوت الشريف، وزير الإعلام، رئيس مجلس الشوري الأسبق.

وتمت الصلاة على جثمان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق في مسجد حسن الشربتلى بالتجمع، ثم تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر العائلة بمصر الجديدة.

وتوفى مساء أمس الأربعاء صفوت الشريف، وزير الإعلام، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى بعد صراع طويل مع المرض حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.

وتدهورت الحالة الصحية لصفوت الشريف فى الساعات الماضية قبل أن يفارق الحياة.