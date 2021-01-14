غنام: تطوير مراكز تجميع الألبان يخفض أسعار اللحوم ويمنع الأمراض المشتركة

اعتمد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمويل وإقراض 59.5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات مختلفة.

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عبدالرشيد غنام مدير المكتب الفنى لنائب وزير الزراعة ومنسق مكون الألبان بوزارة الزراعة ، إن تطوير مراكز تجميع الألبان يتم وفقا للخطة الموضوعة من وزارة الزراعة وتتفذ بشكل جيد ، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف " غنام " خلال تصريحات لــ "دوت الخليج " ، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة ، حيث ينتج لبن آمن وجيد للمواطن ، منوها إلي أن تلك المراكز ستؤدى إلي انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المشتركة " السل ، البورسيلا" لأنه يشترط فحص الحيوانات والتأكد من خلوها من أى أمراض وبالتالى نتجنب انتقال تلك الأمراض من الألبان إلي الإنسان ، وبالتالى تفل تخفيف الأحمال على المستشفيات .

وأشار "مدير المكتب الفنى لنائب وزير الزراعة " إلي أن تطوير مراكز تجميع الألبان سيؤدى إلي زيادة الإنتاج وحصول بعض المصانع على علامة الجودة وبالتالى تصدير الفائض ، وفتح آفاق جديدة مع الدول مع الاستفادة من العملة الصعبة .

وأكد أنه تم التعاون بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الآلات المستخدمة فى مراكز تجميع الألبان وبالتالى توطين صناعة جديدة بمصر ، مع توفير فرص للعمل ، والاستغناء عن استيراد تلك الآلات من الخارج .

ولفت الدكتور عبدالرشيد غنام إلي أن الاهتمام بالحيوانات وفحصها يزيد من إنتاج اللحوم وبالتالى تكون بأسعار مقبولة فى الأسواق .

