نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة: تسليم المحطة الوسيطة بدمنهور لمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 820 طن مخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أنه في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وسرعة تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، قامت لجنة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع بتسليم المحطة الوسيطة بدمنهور إلى محافظة البحيرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطة ومساحتها 2635م2 تخدم منطقة (حوش عيسى، دمنهور، المحمودية) بطاقة استيعابية للمخلفات 820 طن يوم يتم نقلها الى مصنع حوش عيسى للمعالجة واعادة التدوير، وسوف يتم نقل المرفوضات إلى مدفن بدر بالمحافظة الجارى الانتهاء من تنفيذه.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن ذلك يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وباعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020).