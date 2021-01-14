نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يحضر مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد بالقاهرة وأكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدد من المباريات التي ستقام اليوم بصالتي القاهرة والدكتور حسن مصطفى بأكتوبر، في اليوم الثاني لبطولة العالم لكرة اليد التي انطلقت أمس باستاد القاهرة بمباراة منتخب مصر مع تشيلي وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

وافتتح أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات البطولة فى نسختها الـ 27 التى تشهد مشاركة 32 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.

ويأتي حضور وزير الشباب والرياضة، مباراة النمسا وسويسرا بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ومباراة السويد ومقدونيا لمتابعة كافة الفعاليات والتأكيد على توفير كافة التجهيزات أماما كافة المنتخبات بالبطولة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح البطولة، مؤكدا أن حضور سيادته حفل الافتتاح منح البطولة رونق خاص، مؤكدا أن دعم الرئيس السيسي للبطولة بلا حدود فى ظل المتابعة الدقيقة لكل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

كما وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكبير للبطولة ورئاسته للجنة العليا.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد والاعلان عن إنطلاق فعالياتها.

وفى هذا الصدد تقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على ما شهدناه من تنظيم وإعداد جيد للبطولة، مشيدًا بالجهد المبذول من جانب كافة الجهات المعنية، فى ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على أن هذا الجهد والتعاون الذي تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضاري المشرق.



كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم انجازه من حجم أعمال تم تنفيذها فى الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وكذا توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول فى تأمين البطولة، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة فى تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم فى حماية تلك الفرق والمشاركين من الاصابة بفيروس كورونا، مقدمًا الشكر كذلك لكافة الوزراء المعنيين المشاركين فى تنظيم البطولة، والذين أسهموا فى أن تظهر مصر بالصورة المشرفة التى كانت عليها بالأمس خلال حفل الافتتاح، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطنى فى هذه البطولة.