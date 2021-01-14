حازم إمام يتحدث بجراءة لأول مرة داخل مجلس النواب: سنُعد تشريعات تخدم الرياضة.. فيديو

تحدث النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، ولاعب كرة القدم السابق بنادى الزمالك، لأول مرة فى مجلس النواب، ساردًا سيرته الذاتية، وقال خلال كلمته:" أنا حازم إمام بكالريوس إدارة أعمال، كابتن نادى الزمالك السابق، وكنت عضوًا فى مجلس الإدارة باتحاد الكرة المصرى".

حازم إمام: عملت بالإدارة لمدة 12 عام

وأختتم النائب حازم إمام، قائلًا:"النتائج تكون كبيرة، عندما توجد أسماء لها خلفية رياضية وثقافية مميزة، وأتمنى أن نحقق نجاحًا يعود على ملف الرياضة".

وتابع عضو مجلس النواب، حازم إمام، خلال حديثه:" عملت فى الإدارة لمدة 12 عام فى نادى الزمالك واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، وأرى أنى مارستُ الإدارة بشكل "كويس"، رفقة ناس كبيرة وأفاضل، وأتمنى خلال الفترة المقبلة تحقيق الكثير، فابالتأكيد المسئولية الموكلة علينا كبيرة، خاصة فى ظل وجود أسماء رنانة".

هذا، وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة عن فوز النائب محمود عبده أحمد حسين، رئيسا للجنة الشباب والرياضة، عن حزب مستقبل وطن، محافظة بورسعيد.- سامر محمد أحمد التلاوى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، عن حزب مستقبل وطن، عن محافظة المنوفية، ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، مستقبل وطن، عن محافظة الشرقية. حسام السيد المتولى غالى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، معين من قبل رئيس الجمهورية.

النائب محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة

وفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مجلس النواب يضم عدد 25 لجنة نوعية، وهى (1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية).