فيديو.. النائب أيمن أبو العلا: إنجازات ملف حقوق الإنسان من أولوياتنا..والتواصل المباشر سيردع المغرضين

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع على عاتقها الاهتمام بما تم من إنجازات في ملف حقوق الإنسان فى مصر خلال الآونة الأخيرة، والرد على جميع المنظمات المغرضة.

جاء ذلك فى أول حديث له عقب فوزه بوكالة لجنة الإنسان، مؤكدا علي أن بند التواصل مع الجميع والإهتمام بما تم من إنجازات فى هذا الملف ستكون من الأولويات، مؤكدا على أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الإنجازات فى هذا الملف من حق التعليم وحق السكن وحق الصحة وغيرها، ومن ثم تقديم هذه الإنجازات لابد أن يكون بموضوعية وحكمة بالتواصل المباشر مع الجهات والمنظمات المعنية.

النائب أيمن أبو العلا وحقوق الإنسان

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن التواصل المباشر مع جميع المهتمين بشأن حقوق الإنسان من منظمات وبرلمانات خطوة إيجابية تردع جميع المغرضين والمروجين للأكاذيب.

وفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مجلس النواب يضم عدد 25 لجنة نوعية، وهى (1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية