رسميا..البرلمان يعلن تشكيل هيئات مكاتب لجان برلمان 2021 بدور الانعقاد الأول

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية. جاء ذلك خلال الجلسة المسائية، والتي تم خلالها استعراض نتيجة الانتخابات التي أشرف عليها وكيلي المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين. دوت الخليج ينشر التركيبة السياسية لهيئات مكاتب لجان برلمان 2021 بدور الانعقاد الأول لجنة التضامن الاجتماعي: عبد الهادي القصبي رئيساً مستقبل وطن رضوى إسماعيل وكيلاً مستقبل وطن أحمد فتحي وكيلاً تنسيقية شباب الأحزاب مستقل هند حازم أمين السر مستقبل وطن لجنة الشباب والرياضة: النائب محمود حسين رئيساً مستقبل وطن النائب سامر التلاوى وكيلا مستقبل وطن النائب ثروت سويلم وكيلا مستقبل وطن النائب حسام غالي أمينا للسر معين لجنة التعليم والبحث العلمي: سامي هاشم رئيساً مستقبل وطن ماجدة بكري وكيل مستقبل وطن مني عبدالعاطي مستقبل وطن ياسمين أبوطالب أميناً للسر الشعب الجمهورى لجنة القوى العاملة: عادل عبد الفضيل رئيساً معين سولاف درويش وكيل مستقبل وطن احمد السيد مهنى وكيل الحرية المصرى عبد الفتاح محمد أمينا للسر مستقبل وطن لجنة الاقتراحات والشكاوى: عاطف ناصر رئيسا مستقبل وطن إبراهيم محمد إبراهيم وكيلا حماة الوطن محمد دسوقى وكيلا مستقبل وطن هشام حسين أمينا للسر مستقل لجنة السياحة والطيران المدني: نورا على رئيسا مستقبل وطن عمرو هندى وكيلا مستقبل وطن محمد عبد المقصود وكيلا مستقبل وطن أمانى إيميل أمينا للسر مستقبل وطن لجنة الزراعة والأمن الغذائي: هشام الحصري رئيسا مستقبل وطن حسن عبد الوهاب عيسى وكيلا مستقل صقر عبد الفتاح وكيلا مستقبل وطن علي أحمد علي امينا للسر الشعب الجمهورى لجنة الطاقة والبيئة: حسام الدين صالح عوض رئيسا مستقبل وطن رشا رمضان وكيل مستقبل وطن محمد احمد مصطفي وكيل الشعب الجمهورى خالد عبد الرحمن أمين السر مستقبل وطن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أحمد بدوي رئيسا مستقبل وطن يوسف الصاوي وكيل مستقبل وطن أحمد زيدان وكيل تنسيقية شباب الأحزاب حزب حماة الوطن محمد يسري عبادة أمين السر مصر الحديثة لجنة الإسكان والمرافق: عماد سعد حمودة رئيسا مستقبل وطن إيهاب منصور وكيل المصرى الديمقراطى طارق شكري وكيل مستقل أمين مسعود أمين السر مستقبل وطن لجنة الإدارة المحلية: أحمد السجينى رئيسا مستقبل وطن محمد الحسينى وكيل مستقبل وطن محمد وفيق مصطفى وكيل الشعب الجمهورى عمرو درويش أمين السر تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين لجنة الشئون الدينية: على جمعة رئيسا معين أسامة العبد وكيل مستقبل وطن منصف نجيب سليمان وكيل معين محمد محمود أحمد أمين سر مستقبل وطن لجنة النقل والمواصلات: علاء عابد رئيسا مستقبل وطن: محمود الضبع وكيل مصر الحديثة وحيد قرقر وكيل مستقبل وطن محمد عوض أمين السر الوفد اللجنة الاقتصادية: أحمد سمير رئيسا مستقبل وطن احمد فرغل وكيل مستقل محمد السيد سليمان وكيل مستقبل وطن أحمد دياب امين السر مستقل لجنة المشروعات الصغيرة: محمد كمال مرعي رئيسا مستقبل وطن محمد الجارحي وكيل مستقبل وطن هالة أبوالسعد وكيل مصر الحديثة مارسيل سمير أمين السر تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع لجنة الخطة والموازنة: فخري الفقي رئيسا معين مصطفي سالم وكيل مستقبل وطن ياسر عمر وكيل مستقبل وطن عبد المنعم امام أمين السر حزب العدل لجنة الثقافة والإعلام: درية شرف الدين رئيسا معينة يوسف الحسيني وكيل مستقبل وطن نادر مصطفي وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل تامر عبد القادر امين السر الوفد لجنة الشئون الإفريقية: شريف الجبلي رئيسا مستقل رزق جالى وكيل مستقبل وطن سعداوى راغب وكيل مستقبل وطن رشا أبو شقرة أمين السر التنسيقية حزب الوفد لجنة الشئون العربية: يسرى المغازى رئيسا مستقبل وطن عباس عصمت السادات وكيل الإصلاح والتنمية مصريين بالخارج أحمد فؤاد أباظة وكيل مستقبل وطن أحمد مقلد أمين السر التنسيقية حزب المؤتمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إبراهيم الهنيدى رئيسا معين إيهاب إسكندر وكيل مستقبل وطن ياسر منير عبد الجواد وكيل مستقل على بدر أمين السر مستقبل وطن لجنة العلاقات الخارجية: كريم درويش رئيسا مستقبل وطن سحر البزار وكيل مستقبل وطن وسيم فخرى وكيل مستقبل وطنمصريين بالخارج أميرة صابر أمين السر التنسيقية حزب المصرى الديمقراطى لجنة الشئون الصحية: أشرف حاتم رئيسا مستقبل وطن محمد الوحش وكيل معين محمود حمدى أبو الخير وكيل مستقبل وطن عبد المنعم شهاب أمين السر مستقبل وطن لجنة حقوق الإنسان: طارق رضوان رئيسا مستقبل وطن أيمن أبوالعلا وكيل الإصلاح والتنمية محمد عبد العزيز وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل محمد تيسير مطر أمين السر التنسيقية حزب إرادة جيل لجنة الصناعة: معتز محمد محمود رئيسا الحرية المصرى محمد سعد عوض الله وكيل معين محمد السلاب وكيل مستقبل وطن شحاتة أبوزيد امين السر مستقبل وطن لجنة الدفاع والأمن القومي: كمال عامر رئيسا حزب حماة الوطن إبراهيم المصري وكيل عن حزب مستقبل وطن أحمد العوضي وكيل عن حزب حماه الوطن يحي عيسوي أمين السر مستقبل وطن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا..البرلمان يعلن تشكيل هيئات مكاتب لجان برلمان 2021 بدور الانعقاد الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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