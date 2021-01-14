النائب أشرف رشاد: منافسة انتخابات النواب ضربت أروع الأمثلة فى الديمقراطية الشريفة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث استعرض المستشار حنفي جبالي، خطابا من رئيس مجلس الوزراء، بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي السابق.

دوت الخليج ينشر التركيبة السياسية لهيئات مكاتب لجان برلمان 2021 بدور الانعقاد الأول

من ناحيته أشاد النائب أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بإنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، التى أجريت اليوم، مؤكدا انتهاء أغلبها بالتزكية يؤكد قيمة التنسيق الحزبى ويعلن عن كيفية إدارة السياسة بين الكبار.

واضاف رشاد فى كلمته ب ان حسم بعض المقاعد باللجان بعد منافسة فى الإنتخابات، يضرب أروع الأمثلة فى الديمقراطية الشريفة. ووجه رشاد التهنئة للمستشار جنفى جبالى رئيس المجلس، على فوزه برئاسة المجلس بعد حصوله على ثقة النواب، كما هنأ النواب الفائزين فى إنتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ومن جانبه حرص الدكتور أحمد خليل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، على تقديم التهنئة للنواب الفائزين فى إنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، مؤكدا على أهمية تقديم المصلحة الوطنية على أى مصلحة حزبية ضيقة.واضاف ان نعمة الوطن الآمن الذى نحتلف بداخله ونعيش امينين فيه أفضل بكثير من ان نعيش فى المخيمات.

وشهدت الجلسة إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.