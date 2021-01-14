وزير الأوقاف لأعضاء لجنة الشؤون الدينية: نتعاون لخدمة ديننا ووفاء بحق وطننا

جدة - نرمين السيد - وهنأ وزير الأوقاف كل من: الدكتور على جمعة رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، والدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة.

كما شملت التهنئة كل من النواب أعضاء اللجنة، وهم: سهير عوض عطية محمد القاضى، وعبير محمد السيد نصار، وأيمن شكرى هنرى شمروخ عضو اللجنة، ودعاء محمد سليمان عبد الحفيظ.

وأكد الوزير على تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع جميع النواب بصفة عامة، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، خدمة لديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التى نتحملها جميعًا.