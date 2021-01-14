جدة - نرمين السيد - وهنأ وزير الأوقاف كل من: الدكتور على جمعة رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، والدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة.
كما شملت التهنئة كل من النواب أعضاء اللجنة، وهم: سهير عوض عطية محمد القاضى، وعبير محمد السيد نصار، وأيمن شكرى هنرى شمروخ عضو اللجنة، ودعاء محمد سليمان عبد الحفيظ.
وأكد الوزير على تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع جميع النواب بصفة عامة، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، خدمة لديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التى نتحملها جميعًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف لأعضاء لجنة الشؤون الدينية: نتعاون لخدمة ديننا ووفاء بحق وطننا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.