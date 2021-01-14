فوز المصرى والعوضى بوكالة لجنة الدفاع بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - شهدت الانتخابات التى أجريت على مقعدى وكالة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب 2021، عن فوز كل من النائبان إبراهيم المصرى عن حزب مستقبل وطن، بحصوله على 22 صوتاً من أصل 27 صوتا صحيحا، وأحمد العوضى عن حزب حماة الوطن بـ 18 صوتا، فيما فاز النائب يحيى عيسوى بأمانة السر بالتزكية.





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