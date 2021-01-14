برلمانية النور: مصلحة الوطن أهم من المصلحة الحزبية الضيقة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة، مشيرا إلى أننا نختلف فى وطن آمنين خيرًا من آخرين يختلفون فى مخيمات لاجئين.





وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، أنه يجب علينا جعل هذا الفصل التشريعى تعبير عن شكر نعمة هذا الوطن الآمن الذى نحلم به. وشهدت الجلسة إعلان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

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