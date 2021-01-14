ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة المسائية، اليوم الخميس، والتى تم خلالها استعراض نتيجة الانتخابات التى أشرف عليها وكيلى المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين.
لجنة التضامن الاجتماعى:
عبد الهادى القصبى رئيساً مستقبل وطن
رضوى إسماعيل وكيلاً مستقبل وطن
أحمد فتحى وكيلاً تنسيقية شباب الأحزاب مستقل
هند حازم أمين السر مستقبل وطن
لجنة الشباب والرياضة:
النائب محمود حسين رئيساً مستقبل وطن
النائب سامر التلاوى وكيلا مستقبل وطن
النائب ثروت سويلم وكيلا مستقبل وطن
النائب حسام غالى أمينا للسر معين
لجنة التعليم والبحث العلمى:
سامى هاشم رئيساً مستقبل وطن
ماجدة بكرى وكيل مستقبل وطن
منى عبدالعاطى مستقبل وطن
ياسمين أبوطالب أميناً للسر الشعب الجمهورى
لجنة القوى العاملة:
عادل عبد الفضيل رئيساً معين
سولاف درويش وكيل مستقبل وطن
أحمد السيد مهنى وكيل الحرية المصرى
عبد الفتاح محمد أمينا للسر مستقبل وطن
لجنة الاقتراحات والشكاوى:
عاطف ناصر رئيسا مستقبل وطن
إبراهيم محمد إبراهيم وكيلا حماة الوطن
محمد دسوقى وكيلا مستقبل وطن
هشام حسين أمينا للسر مستقل
لجنة السياحة والطيران المدنى:
نورا على رئيسا مستقبل وطن
عمرو هندى وكيلا مستقبل وطن
محمد عبد المقصود وكيلا مستقبل وطن
أمانى إيميل أمينا للسر مستقبل وطن
لجنة الزراعة والأمن الغذائى:
هشام الحصرى رئيسا مستقبل وطن
حسن عبد الوهاب عيسى وكيلا مستقل
صقر عبد الفتاح وكيلا مستقبل وطن
على أحمد على أمينا للسر الشعب الجمهورى
لجنة الطاقة والبيئة:
حسام الدين صالح عوض رئيسا مستقبل وطن
رشا رمضان وكيل مستقبل وطن
محمد أحمد مصطفى وكيل الشعب الجمهورى
خالد عبد الرحمن أمين السر مستقبل وطن
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أحمد بدوى رئيسا مستقبل وطن
يوسف الصاوى وكيل مستقبل وطن
أحمد زيدان وكيل تنسيقية شباب الأحزاب حزب حماة الوطن
محمد يسرى عبادة أمين السر مصر الحديثة
لجنة الإسكان والمرافق:
عماد سعد حمودة رئيسا مستقبل وطن
إيهاب منصور وكيل المصرى الديمقراطى
طارق شكرى وكيل مستقل
أمين مسعود أمين السر مستقبل وطن
لجنة الإدارة المحلية:
أحمد السجينى رئيسا مستقبل وطن
محمد الحسينى وكيل مستقبل وطن
محمد وفيق مصطفى وكيل الشعب الجمهورى
عمرو درويش أمين السر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
لجنة الشئون الدينية:
على جمعة رئيسا معين
أسامة العبد وكيل مستقبل وطن
منصف نجيب سليمان وكيل معين
محمد محمود أحمد أمين سر مستقبل وطن
لجنة النقل والمواصلات:
علاء عابد رئيسا مستقبل وطن:
محمود الضبع وكيل مصر الحديثة
وحيد قرقر وكيل مستقبل وطن
محمد عوض أمين السر الوفد
اللجنة الاقتصادية:
أحمد سمير رئيسا مستقبل وطن
أحمد فرغل وكيل مستقل
محمد السيد سليمان وكيل مستقبل وطن
أحمد دياب أمين السر مستقل
لجنة المشروعات الصغيرة:
محمد كمال مرعى رئيسا مستقبل وطن
محمد الجارحى وكيل مستقبل وطن
هالة أبوالسعد وكيل مصر الحديثة
مارسيل سمير أمين السر تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع
لجنة الخطة والموازنة:
فخرى الفقى رئيسا معين
مصطفى سالم وكيل مستقبل وطن
ياسر عمر وكيل مستقبل وطن
عبد المنعم أمام أمين السر حزب العدل
لجنة الثقافة والإعلام:
درية شرف الدين رئيسا معينة
يوسف الحسينى وكيل مستقبل وطن
نادر مصطفى وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل
تامر عبد القادر أمين السر الوفد
لجنة الشؤون الإفريقية:
شريف الجبلى رئيسا مستقل
رزق جالى وكيل مستقبل وطن
سعداوى راغب وكيل مستقبل وطن
رشا أبو شقرة أمين السر التنسيقية حزب الوفد
لجنة الشؤون العربية:
يسرى المغازى رئيسا مستقبل وطن
عباس عصمت السادات وكيل الإصلاح والتنمية مصريين بالخارج
أحمد فؤاد أباظة وكيل مستقبل وطن
أحمد مقلد أمين السر التنسيقية حزب المؤتمر
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:
إبراهيم الهنيدى رئيسا معين
إيهاب إسكندر وكيل مستقبل وطن
ياسر منير عبد الجواد وكيل مستقل
على بدر أمين السر مستقبل وطن
لجنة العلاقات الخارجية:
كريم درويش رئيسا مستقبل وطن
سحر البزار وكيل مستقبل وطن
وسيم فخرى وكيل مستقبل وطن المصريين بالخارج
أميرة صابر أمين السر التنسيقية حزب المصرى الديمقراطى
لجنة الشؤون الصحية:
أشرف حاتم رئيسا مستقبل وطن
محمد الوحش وكيل معين
محمود حمدى أبو الخير وكيل مستقبل وطن
عبد المنعم شهاب أمين السر مستقبل وطن
لجنة حقوق الإنسان:
طارق رضوان رئيسا مستقبل وطن
أيمن أبوالعلا وكيل الإصلاح والتنمية
محمد عبد العزيز وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل
محمد تيسير مطر أمين السر التنسيقية حزب إرادة جيل
لجنة الصناعة:
معتز محمد محمود رئيسا الحرية المصرى
محمد سعد عوض الله وكيل معين
محمد السلاب وكيل مستقبل وطن
شحاتة أبوزيد امين السر مستقبل وطن
لجنة الدفاع والأمن القومى:
كمال عامر رئيسا حزب حماة الوطن
إبراهيم المصرى وكيل عن حزب مستقبل وطن
أحمد العوضى وكيل عن حزب حماة الوطن
يحيى عيسوى أمين السر مستقبل وطن
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