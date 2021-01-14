ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة المسائية، اليوم الخميس، والتى تم خلالها استعراض نتيجة الانتخابات التى أشرف عليها وكيلى المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين. لجنة التضامن الاجتماعى: عبد الهادى القصبى رئيساً مستقبل وطن رضوى إسماعيل وكيلاً مستقبل وطن أحمد فتحى وكيلاً تنسيقية شباب الأحزاب مستقل هند حازم أمين السر مستقبل وطن لجنة الشباب والرياضة: النائب محمود حسين رئيساً مستقبل وطن النائب سامر التلاوى وكيلا مستقبل وطن النائب ثروت سويلم وكيلا مستقبل وطن النائب حسام غالى أمينا للسر معين لجنة التعليم والبحث العلمى: سامى هاشم رئيساً مستقبل وطن ماجدة بكرى وكيل مستقبل وطن منى عبدالعاطى مستقبل وطن ياسمين أبوطالب أميناً للسر الشعب الجمهورى لجنة القوى العاملة: عادل عبد الفضيل رئيساً معين سولاف درويش وكيل مستقبل وطن أحمد السيد مهنى وكيل الحرية المصرى عبد الفتاح محمد أمينا للسر مستقبل وطن لجنة الاقتراحات والشكاوى: عاطف ناصر رئيسا مستقبل وطن إبراهيم محمد إبراهيم وكيلا حماة الوطن محمد دسوقى وكيلا مستقبل وطن هشام حسين أمينا للسر مستقل لجنة السياحة والطيران المدنى: نورا على رئيسا مستقبل وطن عمرو هندى وكيلا مستقبل وطن محمد عبد المقصود وكيلا مستقبل وطن أمانى إيميل أمينا للسر مستقبل وطن لجنة الزراعة والأمن الغذائى: هشام الحصرى رئيسا مستقبل وطن حسن عبد الوهاب عيسى وكيلا مستقل صقر عبد الفتاح وكيلا مستقبل وطن على أحمد على أمينا للسر الشعب الجمهورى لجنة الطاقة والبيئة: حسام الدين صالح عوض رئيسا مستقبل وطن رشا رمضان وكيل مستقبل وطن محمد أحمد مصطفى وكيل الشعب الجمهورى خالد عبد الرحمن أمين السر مستقبل وطن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أحمد بدوى رئيسا مستقبل وطن يوسف الصاوى وكيل مستقبل وطن أحمد زيدان وكيل تنسيقية شباب الأحزاب حزب حماة الوطن محمد يسرى عبادة أمين السر مصر الحديثة لجنة الإسكان والمرافق: عماد سعد حمودة رئيسا مستقبل وطن إيهاب منصور وكيل المصرى الديمقراطى طارق شكرى وكيل مستقل أمين مسعود أمين السر مستقبل وطن لجنة الإدارة المحلية: أحمد السجينى رئيسا مستقبل وطن محمد الحسينى وكيل مستقبل وطن محمد وفيق مصطفى وكيل الشعب الجمهورى عمرو درويش أمين السر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة الشئون الدينية: على جمعة رئيسا معين أسامة العبد وكيل مستقبل وطن منصف نجيب سليمان وكيل معين محمد محمود أحمد أمين سر مستقبل وطن لجنة النقل والمواصلات: علاء عابد رئيسا مستقبل وطن: محمود الضبع وكيل مصر الحديثة وحيد قرقر وكيل مستقبل وطن محمد عوض أمين السر الوفد اللجنة الاقتصادية: أحمد سمير رئيسا مستقبل وطن أحمد فرغل وكيل مستقل محمد السيد سليمان وكيل مستقبل وطن أحمد دياب أمين السر مستقل لجنة المشروعات الصغيرة: محمد كمال مرعى رئيسا مستقبل وطن محمد الجارحى وكيل مستقبل وطن هالة أبوالسعد وكيل مصر الحديثة مارسيل سمير أمين السر تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع لجنة الخطة والموازنة: فخرى الفقى رئيسا معين مصطفى سالم وكيل مستقبل وطن ياسر عمر وكيل مستقبل وطن عبد المنعم أمام أمين السر حزب العدل لجنة الثقافة والإعلام: درية شرف الدين رئيسا معينة يوسف الحسينى وكيل مستقبل وطن نادر مصطفى وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل تامر عبد القادر أمين السر الوفد لجنة الشؤون الإفريقية: شريف الجبلى رئيسا مستقل رزق جالى وكيل مستقبل وطن سعداوى راغب وكيل مستقبل وطن رشا أبو شقرة أمين السر التنسيقية حزب الوفد لجنة الشؤون العربية: يسرى المغازى رئيسا مستقبل وطن عباس عصمت السادات وكيل الإصلاح والتنمية مصريين بالخارج أحمد فؤاد أباظة وكيل مستقبل وطن أحمد مقلد أمين السر التنسيقية حزب المؤتمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: إبراهيم الهنيدى رئيسا معين إيهاب إسكندر وكيل مستقبل وطن ياسر منير عبد الجواد وكيل مستقل على بدر أمين السر مستقبل وطن لجنة العلاقات الخارجية: كريم درويش رئيسا مستقبل وطن سحر البزار وكيل مستقبل وطن وسيم فخرى وكيل مستقبل وطن المصريين بالخارج أميرة صابر أمين السر التنسيقية حزب المصرى الديمقراطى لجنة الشؤون الصحية: أشرف حاتم رئيسا مستقبل وطن محمد الوحش وكيل معين محمود حمدى أبو الخير وكيل مستقبل وطن عبد المنعم شهاب أمين السر مستقبل وطن لجنة حقوق الإنسان: طارق رضوان رئيسا مستقبل وطن أيمن أبوالعلا وكيل الإصلاح والتنمية محمد عبد العزيز وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل محمد تيسير مطر أمين السر التنسيقية حزب إرادة جيل لجنة الصناعة: معتز محمد محمود رئيسا الحرية المصرى محمد سعد عوض الله وكيل معين محمد السلاب وكيل مستقبل وطن شحاتة أبوزيد امين السر مستقبل وطن لجنة الدفاع والأمن القومى: كمال عامر رئيسا حزب حماة الوطن إبراهيم المصرى وكيل عن حزب مستقبل وطن أحمد العوضى وكيل عن حزب حماة الوطن يحيى عيسوى أمين السر مستقبل وطن

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