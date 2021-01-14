رفع الجلسة العامة لمجلس النواب للأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة الثالثة، بعد إعلان التشكيلات النهائية لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد المقبل.





وقبيل رفع الجلسة، أعلن جبالى، إخطار حزب مصر الحديثة للمجلس، باختيار النائب هشام هلال إبراهيم، رئيسا للهيئة البرلمانية، ومحمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى. كما وافق المجلس على إحالة مشروعات القوانين، التى لم يتم الفصل فيها فى الفصل التشريعى السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها.

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