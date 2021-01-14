صور .. جثمان صفوت الشريف يصل مثواه الأخير فى مقابر العائلة

جدة - نرمين السيد - واستقبلت الأسرة تعازى المشاركين فى الجنازة أمام المقابر، وسط اتباع للإجراءات الوقائية فى لفيروس كورونا، حيث ارتدى الجميع الكمامات، وناشدت الأسرة الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم التزاحم.

وكان الجثمان وصل إلى مقابر العائلة بعد انتهاء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، وحضر الجنازة جمال مبارك ابن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والفنانة إلهام شاهين.

وتوفى صفوت الشريف، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

وكانت أسرة صفوت الشريف أعلنت الاكتفاء بمراسم دفن الجثمان فى المقابر بارض الجولف بالقرب من كلية البنات بمصر الجديدة، وأكدت الأسرة أن القرار يأتى فى إطار حرصهم على اتباع الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين لاسيما فى الوقت الذى تزداد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.