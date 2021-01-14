ننشر نتيجة لجنة قيد تحت التمرين

حصل موقع دوت الخليج على نتيجة لجنة القيد تحت التمرين والتي اعتمدها مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الأخير.

من جانب آخر كانت قد قررت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين من الأحد ١٧ يناير الحالي إلى ٢٣ يناير.

كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد ٣١ يناير إلى ١٥ فبراير القادم مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.

