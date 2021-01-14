السفارة الروسية بالقاهرة: نحتفل مع مصر غدا بمرور 50 عاما على افتتاح السد العالي

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة أن مصر وروسيا تحتفلان غدا الجمعة بمرور 50 عاما علي الافتتاح الرسمي للسد العالي في 15 يناير عام 1971، بمشاركة نيكولاي بودجوردني رئيس هيئة رئاسة المجلس السوفيتي الأعلي. وأضافت السفارة - في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم - أن السد العالي يعتبر رمزا للصداقة الروسية المصرية المتينة و يظهر انجازاتنا المشتركة .

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